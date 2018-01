Coupe du monde de voile – Emma Plasschaert termine deuxième de la manche de Miami

Emma Plasschaert, qui avait pris la tête du général après deux jours de régates en Laser radial, à la manche de Coupe du monde de voile de Miami aux Etats-Unis, a finalement terminé deuxième « overall », à l’issue des trois dernières épreuves disputées samedi. La Belge de 24 ans s’est classée, samedi, 9e de la 6e régate, puis 18e de la 7e et 25e de la 8e et dernière course. Ces trois dernières régates ont permis à la Britannique Alison Young de dépasser la jeune Ostendaise et de prendre définitivement la tête.

Vendredi, le vent était trop fort, et les régates 6, 7 et 8 avaient donc été prévues pour le lendemain, alors que Plasschaert était en tête.

La prochaine manche des World Cup Series aura lieu en France, à Hyères, à partir du 22 avril.

Source: Belga