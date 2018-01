Coupe de Belgique de basket (m) – Ostende renverse Limburg United et se hisse en finale

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Après sa défaite à l’aller, Ostende a rectifié le tir contre Limburg United lors du match retour des demi-finales de la Coupe de Belgique de basket, dimanche au Versluys Dôme. En effet, les Côtiers se sont imposés 78-63, validant leur ticket pour la finale. Les troupes de Dario Gjergja tenteront de décrocher un sixième titre de rang dans cette compétition domestique. Battu 77-72 sur le parquet des Limbourgeois vendredi soir, Ostende a bien réagi devant son public. Aux commandes de la rencontre dès le début du match, les Côtiers menaient 34-26 à la mi-temps. Le BCO a alors assuré en seconde période, s’imposant 78-63 grâce notamment à Jean Salumu (17 pts) et Loïc Schwartz (14 pts).

Plus tôt dans la journée, Mons-Hainaut a confirmé son succès de l’aller (77-72) en battant une deuxième fois le Spirou Charleroi. Les ‘Renards’ de Daniel Goethals se sont imposés 66-72 sur le parquet des Carolos. Ils tenteront de remporter la Coupe de Belgique pour la 3e fois après des succès en 2006 et 2011.

La finale aura lieu le 11 mars (15h15) à Forest National.

– Les résultats des demi-finales retour:

Spirou Charleroi – Mons-Hainaut* 66-72 (aller: 63-71)

BC Ostende* – Limburg United 78-63 (aller: 72-77)

* équipe qualifiée

Source: Belga