Cinq super-héros à découvrir au cinéma en 2018

Une sélection de cinq films de super-héros qui sortiront dans le courant de l’année aux côtés des très attendus « Avengers : Infinty War » et « X-Men : Dark Phoenix ».

Black Panther (Disney, Marvel)

C’est l’un des films les plus attendus de l’année avec la réunion des « Avengers » prévue en avril. Apparu dans « Captain America : Civil War » en 2016, T’Challa a le droit à un épisode centré sur sa mythologie. De retour au Wakanda, pays d’Afrique coupé du monde extérieur, mais très avancé au niveau technologique, il accède au trône et succède ainsi à son défunt père T’chaka. Devenu « Black Panther », le nouveau roi devra sortir les griffes et faire preuve d’agilité pour éviter les complots et les factions rebelles. Chadwick Boseman enfilera pour la deuxième fois le costume noir face à Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Andy Serkis et Forest Whitaker.

Sortie : 14 février

Deadpool 2 (Fox)

Après un beau succès en 2016 au box-office (782M$ à travers le monde), le mercenaire incarné par Ryan Reynolds s’offre une suite. Cette fois-ci, il aura face à lui Nathan Summers, alias Cable, un mutant connu pour ses armes surdimensionnées qui sera campé par Josh Brolin. Ce dernier est déjà l’interprète de Thanos dans l’univers Marvel. Il sera d’ailleurs à l’affiche de « Avengers : Infinity War » en avril prochain.

Sortie : 16 mai

Les Indestructibles 2 (Disney, Pixar)

Quatorze ans après leur première aventure, les super-héros de Pixar seront de retour cet été. Cette fois-ci, c’est Hélène, alias Elastigirl, qui partira en mission laissant à son mari, Mr. Indestrictible, le soin de s’occuper des enfants : Violette, leur fille capable de se rendre invisible, Flèche, leur garçon qui court très vite, et Jack-Jack, un bébé aux multiples pouvoirs. Mais un nouvel ennemi fera surface, obligeant la famille et leur ami Frozone à déjouer son plan machiavélique. Le premier volet avait rapporté en 2004 630M$ au box-office mondial.

Sortie : 27 juin

Venom (Sony)

A défaut d’un nouveau « Spider-Man » en 2018, les spectateurs vont pouvoir découvrir son ennemi juré Venom. Tom Hardy se glissera dans la peau de ce némésis qui cherchera à se venger de l’homme-araignée qui l’a fait renvoyer du quotidien new-yorkais le Daily Bugle. Michelle Williams participera au film de Ruben Fleischer dans le rôle d’Anne Weying, l’ex-femme d’Eddie Brock, journaliste devenu Venom. Riz Ahmed et Woody Harrelson sont également annoncés au casting.

Sortie : 10 octobre

Aquaman (Warner)

Apparu dans « Batman v Superman : L’Aube de la justice » et « Justice League », le Roi des Sept Mers qui règne sur Atlantis a désormais droit à son film solo dans lequel il devra protéger la planète. Aux côtés de Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson et Willem Dafoe seront réunis pour ce portage au grand écran de l’univers DC Comics.

Sortie : 19 décembre