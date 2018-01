Yves Ngabu champion d’Europe des des lourds-légers

Tweet on Twitter

Yves Ngabu a prolongé son titre de champion d’Europe de boxe EBU des lourds-légers. Dans un combat entre deux Belges, Ngabu a pris la mesure de Geoffrey Battelo sur KO technique dans la 3e reprise, samedi à l’Arena de Deurne. . Yves Ngabu, 29 ans, a pris le début du duel à son compte et a distribué les coups. Plusieurs fois à terre dans la 2e reprise, Geoffrey Battelo a finalement été mis KO par Ngabu dans la 3e. C’est la 19e victoires en autant de combats pour Ngabu, qui joue aussi en football en première provinciale sous les couleurs de Zwevezele.

Plus tôt dans la soirée, Meriton Karaxha a battu Anthony Polizzi dans la 7e reprise et Roberto Secola n’a eu besoin que d’une seule reprise pour vaincre le Bosnien Mirnes Denadic.

– Les résultats:

Lourds-légers (12×3 – Championnat d’Europe EBU)

Yves Ngabu l’emporte sur KO technique à la 3e reprise contre Geoffrey Battelo

Poids welters (8×3)

Meriton Karaxha l’emporte sur KO technique à la 7e reprise contre Anthony Polizzi

Poids lourds (6×3)

Roberto Secola l’emporte sur KO technique à la 1e reprise contre Mirnes Denadic (Bos)

Source: Belga