Tour de San Juan – Victoire en costaud et en solitaire de Jelle Wallays dans la 6e étape

Le Belge Jelle Wallays (Lotto Soudal) a levé les bras au terme de la 6e étape du Tour de San Juan (cat. 2.1.), samedi en Argentine. Dernier survivant de l’échappée, il a devancé le peloton de deux petites secondes sur la ligne. Wallays a faussé compagnie aux échappés à 5 kilomètres de l’arrivée. Il a ensuite résisté au retour du peloton au terme des 152,6 kilomètres autour de San Juan. Le Colombien Robigzon Oyola (Medellin-Inder) a réglé le sprint de la meute, prenant le meilleur sur l’Américain Travis McCabe (UnitedHealthcare). Iljo Keisse (Quick-Step Floors) termine 4e. C’est la 6e victoire en carrière pour Wallays, 28 ans, après des succès, entre autres, à Paris-Tours (2014) et A Travers la Flandres (2015).

Au général, l’Argentin Gonzalo Najar conserve la tête avec 51 secondes d’avance sur l’Espagnol Oscar Sevilla (Medellin-Inder) et 1:11 sur Rodolfo Torres (Androni-Sidermec-Bottecchia). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) est 6e à 2:01.

Dimanche se déroulera la 7e et dernière étape, disputée une nouvelle fois autour de San Juan (141,3 km).

Source: Belga