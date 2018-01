Six Jours de Berlin – De Ketele et De Pauw conservent la tête

Kenny De Ketele et Moreno De Pauw sont toujours en tête de la 107e édition des Six Jours de Berlin cyclistes. Samedi soir, le duo belge compte 265 points après le 3e jour, soit 7 de plus que les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga. De Ketele et De Pauw ont remporté samedi la course derrière derny (De Ketele) et la course par élimination. Les Suisses Nico Selenati et Tristan Marguet (216) ainsi que les Danois Michael Morkov et Marc Hester (202) sont en embuscade dans le même tour.

De Ketele et De Pauw ont déjà remporté le titre en 2016 à Berlin. De Ketele a gagné en 2014 aux côtés de l’Autrichien Andreas Müller.

– Classement après le 3e jour –

++ 1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 265 points

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 258

3. Nico Selenati/Tristan Marguet (Sui) 216

4. Michael Morkov/Marc Hester (Dan) 202

– à 1 tour –

5. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All) 198

6. Leif Lampater/Christian Grasmann (All) 180

7. Mark Downey/Felix English (Irl) 180

…

Source: Belga