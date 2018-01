Open d’Australie – Oliver Marach et Mate Pavic remportent le double messieurs

L’Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic ont remporté le double messieurs à l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à Melbourne. Marach et Pavic, têtes de série N.7, ont battu en finale les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série N.11, en deux sets 6-4, 6-4 et 1h33 de jeu. C’est le premier titre en Grand Chelem pour Olivier Marach et Mate Pavic. La paire austro-croate avait atteint la finale de Wimbledon l’an dernier, s’inclinant 13-11 dans le 5e set face au Polonais Lukasz Kubot et au Brésilien Marcelo Melo.

Avant de venir à Melbourne, Marach et Pavic avaient débuté l’année par des victoires en double aux tournois de Doha et Auckland. Cabal et Farah disputaient pour leur part leur première finale dans un tournoi majeur.

Source: Belga