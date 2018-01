Open d’Australie – Caroline Wozniacki: « C’est un rêve qui se réalise »

Après deux finales perdues, Caroline Wozniacki a décroché à 27 ans son premier titre du Grand Chelem en battant la Roumaine Simona Halep 7-6 (7/2), 3-6 et 6-4 en finale de l’Open d’Australie, samedi à Melbourne.

« J’ai rêve de ce moment pendant des années, c’est un rêve qui se réalise », a déclaré dans la Rod Laver Arena Caroline Wozniacki, qui avait perdu ses deux premières finales, en 2009 et 2014 à l’US Open.

Wozniacki, tombeuse d’Elise Mertens en demi-finales, a battu Simona Halep au terme d’une magnifique finale qui a duré 2 heures et 49 minutes. « Désolé d’avoir gagné aujourd’hui », a dit la Danoise à la Roumaine. « Tu as joué de manière incroyable ».

Pour Halep aussi, il s’agissait d’une troisième finale en Grand Chelem, après deux finales perdues à Roland Garros en 2014 et 2017. « Dommage qui ça n’ait pas marché cette fois. Peut-être que la quatrième fois sera la bonne, a réagi la Roumaine, qui va céder sa place de numéro un mondiale à Caroline Wozniacki.

Halep n’a pas connu une quinzaine de tout repos. Elle a dû sauver quelques balles de match et composer avec une blessure à la cheville avant de se retrouver en finale. « Ca a été un bon tournoi », dit la Roumaine. « Je n’ai pas bien commencé à cause de ma blessure, mais j’ai tout donné à chaque match. Je suis heureuse d’avoir été en finale. Je me suis battue mais Caroline était plus forte. J’espère que j’aurai une nouvelle chance ».

Source: Belga