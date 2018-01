Jupiler Pro League – Zulte Waregem et Waasland-Beveren partagent, Eupen prend un point à Courtrai

Waasland-Beveren et Zulte Waregem ne sont pas parvenus à se départager (2-2), samedi lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Dans le même temps, la KAS Eupen a ramené un point de son long déplacement à Courtrai (0-0). Waasland-Beveren, qui restait sur un partage à Anderlecht en milieu de semaine (2-2), a ouvert le score sur penalty grâce à Isaac Kiese Thelin (0-1, 11e). Le ‘Essevee’ de Francky Dury pensait tenir le bon bout en seconde mi-temps après des buts d’Hamdi Harbaoui (1-1, 60e) et de Peter Olayinka (1-2, 64) mais les ‘Lions’ sont revenus dans la partie via Jens Cools (2-2, 81e). A noter qu’un but de Zulte Waregem a été justement annulé pour un hors-jeu en fin de partie.

Eupen, qui a abandonné sa lanterne rouge à Malines, a réalisé un partage blanc à Courtrai (0-0). Les ‘Kerels’, dominateurs, ne sont pas parvenus à tromper la vigilance d’Hendrik van Crombrugge, gardien des ‘Pandas’. C’est le deuxième match de rang sans défaite pour l’équipe de Claude Makelele.

Au classement, Eupen reste 15e et avant-dernier mais compte désormais 2 points de plus que Malines. Zulte Waregem est 12e (27), Courtrai 9e (30), juste derrière Waasland-Beveren (30).

Source: Belga