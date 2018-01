Jupiler Pro League – Genk ne parvient pas à battre Saint-Trond et reste en dehors du top 6

Genk et Saint-Trond ont partagé l’enjeu (1-1), samedi à la Luminus Arena pour le compte de la 24e journée de championnat de Belgique de football. Après une première mi-temps vierge en but, la partie s’est emballée dans le dernier quart d’heure. Le Racing a ouvert la marque sur un superbe coup franc de son médian ukrainien Ruslan Malinovsky (1-0, 74e). Mais quelques instants plus tard, Saint-Trond a rétabli l’égalité grâce à Yohan Boli (1-1, 79e), monté au jeu dix minutes auparavant.

Genk, qui n’a plus gagné à domicile depuis le 25 octobre lors de la réception du Club de Bruges (2-0), est toujours derrière son adversaire du soir au classement. En effet, les troupes de Jonas De Roeck sont encore sixièmes avec 33 points alors que Genk est 7e (31 pts).

Dimanche, le programme réserve deux affiches avec le ‘duel des Flandres’ entre Gand et le Club de Bruges à 14h30 et le ‘Clasico’, qui verra le Standard accueillir Anderlecht à Sclessin (18h). En soirée, la rencontre entre Ostende et Lokeren (20h) ponctuera cette 24e journée

Source: Belga