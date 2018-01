JO 2018 – Le COIB va défendre son choix de sélectionner Sam Maes dimanche en justice

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a réagi samedi après-midi par voie de communiqué à l’injonction en justice dont il est l’objet. Il est poursuivi à la suite de son choix de sélectionner Sam Maes, le 25 janvier, comme 3e skieur alpin belge lors des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 9-25 février). Une place que revendiquent non seulement Marjolein Decroix mais aussi Dries Van den Broecke. « Le COIB a pris connaissance du fait que la place de réallocation attribuée à Sam Maes en ski alpin avant-hier soir (jeudi 25 janvier, ndlr) est également convoitée par 2 autres athlètes, Marjolein Decroix et Dries Van den Broecke.

Le comité d’organisation des Jeux exige de faire l’inscription finale aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang dans la journée de demain.

Suite aux plaintes déposées par ces deux athlètes, le COIB plaidera son point de vue par le biais de son bureau d’avocats Cresta demain matin (dimanche 28 janvier, ndlr) au Tribunal de première instance de Bruxelles », précise le communiqué du COIB.

Source: Belga