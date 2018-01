Voici le meilleur hôtel du monde, selon les utilisateurs TripAdvisor

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Viroth’s Hotel, à Siem Reap, s’empare de la tête du top 10 des meilleurs hôtels, établi par TripAdvisor selon l’expérience de ses inscrits.

Situé à 20 minutes en voiture d’Angkor Wat, l’hôtel boutique est parvenu à distancer des enseignes renommés tels que Four Seasons ou le Ritz, avec un excellent taux d’approbation généré d’après 910 avis. Avec sa note de 5/5, le Viroth’s Hotel propose 35 chambres et suites modernes, une salle de gym et un spa.

Un luxe abordable

Après une journée de trekking à visiter des temples antiques parmi les plus beaux monuments religieux au monde, les visiteurs se délassent au bord d’une piscine bordée d’une oasis de verdures et de jardins verticaux inspirés par la végétation d’Angkor Wat.

Les clients satisfaits ont rédigé des avis dithyrambiques, n’hésitant pas à décrire un service « sans défaut » et une « éblouissante propriété immaculée ». Les visiteurs ont également trouvé que le transfert en Mercedes-Benz vintage depuis l’aéroport était une idée lumineuse. Ce luxe reste relativement abordable avec des tarifs avoisinant les 128$ la nuit.

L’édition 2018 du classement « TripAdvisor’s Travelers’ Choice Top Hotels in the World » met le Cambodge et le Vietnam à l’honneur. Les deux pays cumulent 3 places au top 10.

Le seul hôtel nord-américain à entrer au top 10 reste le Nantucket Hotel & Resort, situé dans le Massachusetts (également nommé meilleur hôtel des États-Unis pour 2018).

Le top 10 hôtelier de 2018 :

1. Viroth’s Hotel, Siem Reap, Cambodge

2. Tulemar Bungalows & Villas, Manuel Antonio, Costa Rica

3. Umaid Bhawan Palace Jodhpur, Jodhpur, Inde

4. Hanoï La Siesta Hotel & Spa, Hanoï, Vietnam

5.Gili Lankanfushi, Lankanfushi, Maldives

6. Hotel Belvedere, Riccione, Italie

7. The Nantucket Hotel & Resort, Massachusetts, États-Unis

8. La Réserve Paris – Hotel and Spa, Paris, France

9. Nayara Springs,La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

10. Hanoï La Siesta Hotel Trendy, Hanoï, Vietnam

Dans d’autres catégories, l’hôtel Baros Maldives a été désigné comme le meilleur hôtel de luxe du (avec un tarif à la hauteur de ce titre de 1.176$), tandis que l’Hotel Villa Sirena de Casamicciola Terme en Italie est le meilleur hôtel à petit prix, à 62$ la nuit.