Quatre innovations qui vont révolutionner la médecine de demain

Zoom sur les outils qui vont révolutionner les méthodes de diagnostics et la chirurgie de demain et changer le quotidien des patients, à l’occasion de la 3e édition des Journées nationales en innovation santé organisées par le ministère des Solidarités et de la Santé en France.

Une radiographie express

Le nouveau système de EOS imaging, spécialiste de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, est un tout nouveau système de radiographie développé en France et destiné aux pathologies ostéo-articulaires et aux soins orthopédiques. Grâce à des détecteurs ultrasensibles et un balayage aux rayons X, il permet de faire des clichés face-profil en quelques secondes du corps entier.

Des implants bioniques pour retrouver la vue

Recouvrer la vue grâce à des implants bioniques. En cours d’étude clinique en France chez des patients aveugles souffrant de dégénérescence rétinienne, l’implant sous-rétinien sans fil Prima de Pixium Vision, une société française qui développe des systèmes de vision bionique innovants, sera présenté au public.

Un échographe de la taille d’un smartphone

Avancée considérable dans le secteur de la technologie d’imagerie par ultrason, cet échographe portatif VScan conçu par la société GE healthcare affiche la taille d’un smartphone. Il permet de réaliser des examens médicaux de pointe de l’abdomen, du coeur, de la vessie, gynécologiques-obstétriques ou pédiatriques. Ce format miniature est notamment utilisé par les sages-femmes et les infirmières pour surveiller la santé des femmes enceintes dans les zones rurales.

Opérer en 3D

Les visiteurs pourront cette année simuler en live une opération chirurgicale en 3D qui permettra de visualiser comment se déroulent désormais certaines opérations médicales utilisant les nouvelles technologies dans les hôpitaux. Un nouvel outil vidéo développé par le fabricant allemand de matériel médical B.Braun – EinsteinVision 2.0 – déjà utilisé en Allemagne – sera mis à la disposition du grand public. Le dispositif, qui devrait se déployer prochainement en France, sert aux opérations en cœlioscopie (chirurgie urologique, digestive et cardiologique) où les tissus sont visualisés en 3D sur le moniteur vidéo.

Le public pourra s’exercer aux gestes de précision en découpant des légumes, mettre des anneaux ou encore des élastiques sur différents supports.