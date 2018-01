Perte de contact avec la fusée Ariane 5, lors de son premier décollage de 2018

Le PDG d’Arianespace Stéphane Israël a annoncé une « anomalie » lors du premier lancement de l’année de la fusée Ariane 5, qui a décollé jeudi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française. Il a fait état d’une « perte de contact avec le lanceur Ariane 5 au cours de sa mission ». Arianespace, la société qui commercialise les lancements, opérait son premier décollage de 2018 jeudi avec Ariane 5. La fusée européenne emmenait deux satellites de télécommunications: SES-14 pour l’opérateur luxembourgeois SES et Al Yah 3 pour Yahsat, opérateur des Emirats Arabes Unis. SES-14 hébergeait en outre une charge scientifique pour le programme d’exploration de la Nasa intitulé GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk), un programme qui doit notamment permettre, depuis une orbite géostationnaire, de reconstituer toutes les demi-heures une image complète du disque terrestre.

Au total, la mission, comprenant le décollage puis le détachement des satellites, devait durer un peu plus d’une demi-heure.

Le décollage a eu lieu comme prévu, mais après quelques minutes de vol, et la séparation des deux étages de la fusée, le contact de la base avec l’engin a été perdu. Selon la BBC, Ariane 5 avait jusqu’ici enchaîné 82 vols sans incident, le dernier dysfonctionnement d’importance remontant à 2002.

On ne sait pas si les satellites ont pu se détacher de l’étage supérieur du lanceur, et si leur mission pourra ainsi malgré tout être menée à bien. « Jusqu’ici, nos clients n’ont pas pu entrer en contact avec les satellites », a admis Stéphane Israël peu après avoir communiqué la survenue de l’anomalie. « Nous devons analyser s’ils ont été séparés et où ils se trouvent actuellement ».

source: Belga