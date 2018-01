Laurens De Plus et Petr Vakoc renversés par un camion à l’entraînement en Afrique du Sud

Les coureurs cyclistes Laurens De Plus (22 ans) et Petr Vakoc (25 ans) ont été heurtés et renversés par un camion lors d’un stage d’entraînement en Afrique du Sud jeudi après-midi, a annoncé vendredi leur équipe Quick-Step Floors. Les deux hommes ont été hospitalisés. De Plus souffre de plusieurs éraflures et d’une légère contusion pulmonaire et rénale. Vakoc est dans un état plus préoccupant. Le Tchèque a été victime de plusieurs factures vertébrales.

De Plus et Vakoc s’entraînaient en compagnie du Luxembourgeois Bob Jungels sur la route quand un camion les a heurtés par l’arrière. Ils ont chuté sur le bitume. Les deux coureurs, conscients, ont été transférés à la Mediclinic Nelspruit. De Plus pourra normalement quitter l’hôpital dans quelques jours. Vakoc sera opéré vendredi.

« Nous nous entraînions à trois, quand j’ai soudain entendu beaucoup de bruit. Une seconde plus tard, j’ai vu Laurens et Petr étendus sur le sol », raconte Jungels. « Je n’ai pas vu le camion arriver, mais il a dû les toucher avec son rétroviseur gauche ou même son avant gauche. Je me suis approché d’eux et j’ai vu qu’ils étaient blessés. Je n’ai pas osé les déplacer. Une femme est venue nous aider. Elle a appelé l’ambulance, pendant que l’entraîneur Koen (Pelgrim) et moi leur parlions. C’était vraiment dur de les voir comme ça. J’espère qu’ils pourront bientôt oublier ce moment difficile et je leur souhaite un prompt rétablissement. »

Source: Belga