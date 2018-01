Jupiler Pro League – Mouscron s’impose à Malines

Le match d’ouverture de la 24e journée du championnat de Belgique a vu vendredi Mouscron s’imposer 0-2 à Malines. Dimitri Mohamed (38e, 0-1) et Dorin Rotariu (47e, 0-2) ont permis aux Hurlus (29 points) de se hisser à la 10e place. Malines, qui a encaissé une sixième défaite d’affilée, reste dernier (18 points). Pour sa première à Malines, Dennis Van Wijk a changé quatre joueurs par rapport à l’équipe alignée par Aleksandar Jankovic et battue par Saint-Trond. Uros Vitas, Jules Van Cleemput, Nicklas Pedersen et Mats Rits ont permis aux Anversois de prendre un départ enthousiaste. Pedersen a apporté à deux reprises le danger dans la zone d’Olivier Werner; qui n’avait plus joué un match officiel depuis 525 jours. La première fois, le Danois a bénéficié d’un service de Rits (3e) et la seconde, il a bien combiné avec Van Cleemput (9e). Mais les Malinois ont rapidement montré leurs limites avec Hassane Bandé, qui tricotait dans le rectangle adverse (33e).

Entre-temps, Mouscron a lancé une première alerte par Aristote Nkaka (21e). L’occasion suivante allait être la bonne: Mohamed a repris victorieusement un centre de Fabrice Olinga (38e, 0-1).

Cette saison, Malines n’a jamais gagné quand l’adversaire a ouvert la marque. Rotariu a immédiatement confirmé la statistique en reprenant de la tête un coup de coin d’Omar Govea (47e, 0-2). Van Wijk n’a pas tardé pour effectuer ses trois changements: Nicolas Verdier et Elias Cobbaut pour Dimitris Kolovos et German Mera (54e) ainsi que Rob Schoofs pour Yacouba Sylla (60e). Cette manoeuvre a failli être directement payante mais un envoi de Verdier a heurté le montant (62e). Dans les minutes qui ont suivi, Mouscron a encore eu de la chance quand Nkaka a perdu le ballon dans sa zone (64e) et sur un coup franc de Vitas (65e).

Malines a poursuivi sur sa lancée mais Werner a sorti un ballon chaud de Verdier (73e) avant de voir Pedersen et Rits manquer, coup sur coup, deux opportunités (74e). Sur un contre, Taiwo Awoniyi a perdu un duel face à Colin Coosemans (86e) mais Mouscron mettait quand même fin à une série de trois défaites.

