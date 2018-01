Grève Aviapartner – Syndicats et direction d’Aviapartner ont trouvé un accord

Les syndicats et la direction de l’entreprise de manutention Aviapartner ont trouvé un accord vendredi soir, a-t-on appris auprès de Kurt Callaerts et du secrétaire régional Bjorn Vanden Eynde, de l’ACV-Transcom (CSC). L’accord va maintenant être présenté aux travailleurs. S’il y est accueilli positivement, l’équipe de nuit devrait immédiatement se mettre au travail dans la foulée. Bjorn Vanden Eynde parle d’un « très bon » accord, « solide ». Il contient, selon lui, des mesures visant à contrer le manque de personnel et à alléger la charge de travail. Un certain nombre de personnes travaillant à temps partiel devrait ainsi bientôt voir son nombre d’heures de travail revu à la hausse, tandis que des intérimaires recevront davantage de certitude quant à leur avenir dans l’entreprise.

Des contrats à durée déterminée vont être transformés en CDI. Si la société obtient également une nouvelle licence lui permettant de prolonger son activité à Brussels Airport, des contrats supplémentaires devraient s’ajouter en haute saison.

L’accord dégagé vendredi soir garantit également les pauses repas.

Un arrêt de travail était observé dans l’entreprise depuis vendredi matin, qui a entrainé des perturbations sur certains vols assurés au départ de l’aéroport national.

Source: Belga