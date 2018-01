Des présentateurs de la BBC acceptent une réduction salariale en réponse aux inégalités

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Plusieurs présentateurs de la BBC ont accepté une réduction salariale après les révélations sur l’inégalité qui règne entre le personnel féminin et masculin de la chaîne publique britannique, a fait savoir l’entreprise vendredi. Jeremy Vine, John Humphrys et Huw Edwards sont formellement ou en principe d’accord de gagner un salaire moins élevé, a déclaré Amol Rajan, le rédacteur en chef de la BBC.

Cette réduction de salaire fait suite à la démission de Carrie Gracie de son poste de correspondante de la BBC en Chine en protestation contre les différences salariales entre les femmes et les hommes correspondants à l’étranger. Nicky Campbell, un présentateur à la BBC Radio 5 live, a annoncé aux auditeurs que lui aussi avait accepté une réduction salariale. Le service public serait également en discussion avec le correspondant pour l’Amérique du Nord, Jon Sopel.

Un audit indépendant sur l’inégalité salariale à la BBC sera rendu public la semaine prochaine. « Nous avons déjà mis en place une série d’étapes pour parvenir à une rémunération plus équitable », indique le site de la BBC.

Source: Belga