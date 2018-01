Conflit en Syrie – Accord de cessez-le-feu entre régime et opposition sur la Ghouta orientale

Tweet on Twitter

Le gouvernement Assad et l’opposition syrienne ont conclu à Vienne, lors de pourparlers menés sous l’égide de l’ONU, un accord de cessez-le-feu relatif à l’enclave rebelle de la Ghouta orientale située à l’est de Damas, a indiqué vendredi soir un porte-parole de l’opposition ainsi que l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’accord est intervenu lors de pourparlers indirects, précise Rami Abdel Rahmane, le directeur de l’OSDH. « L’accord entrera en vigueur vendredi soir à minuit (23h00 HB), ajoute l’intéressé. « Les rebelles ont exigé que de l’aide humanitaire soit acheminée dans les 48 prochaines heures, sans quoi l’accord sera considéré comme nul. »

La Ghouta orientale, où près de 400.000 personnes sont prises au piège, est encerclée depuis plus de quatre ans par les troupes du régime syrien.

Les représentants du gouvernement syrien et de l’opposition mènent actuellement des pourparlers séparés sous l’égide de l’envoyé spécial de l’ONU Staffan de Mistura dans la capitale autrichienne.

Source: Belga