Ans: un homme écrasé par son propre camion

Un individu a été écrasé par son propre camion à Ans, en province de Liège. Il a été grièvement blessé, et transporté au centre hospitalier le plus proche, a-t-on appris vendredi soir auprès des pompiers de Liège. Il était aux alentours de 21h15 quand l’homme a été victime d’un important accident rue Branche Blanchard, à Ans. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, l’individu a été écrasé par son propre camion. Il a été grièvement blessé et transporté d’urgence au CHR de la Citadelle de Liège, ont indiqué les pompiers liégeois qui sont rapidement intervenus sur les lieux de l’incident.

Prévenu, le parquet de Liège a confirmé les informations des hommes du feu et a tenu à préciser que l’accident s’est produit en dehors des heures de travail du camionneur, donc hors du cadre professionnel.

Source: Belga