Davos: Trump veut rassurer ses partenaires

Reprenant son slogan de toujours, le président américain Donald Trump a assuré vendredi à Davos que «L’Amérique d’abord n’était pas l’Amérique seule», dans un discours tout entier destiné à rassurer les partenaires des Etats-Unis. Plus tôt dans la journée, il est aussi revenue sur sa polémique avec l’Afrique.

« Je ferai toujours passer l’Amérique d’abord, tout comme les dirigeants d’autres pays devraient le faire aussi. Mais l’Amérique d’abord ne signifie pas l’Amérique seule », a-t-il déclaré dans son discours devant le Forum économique mondial.

« Je suis là pour représenter les intérêts du peuple américain et pour affirmer l’amitié et la coopération des Etat-Unis pour construire un monde meilleur », a encore dit Donald Trump devant une audience toute acquise aux principes du libre-échange et du multilatéralisme.

« Nous sommes en faveur du libre-échange, mais il doit être juste, et il doit être réciproque », a encore dit le milliardaire américain, dont Davos redoutait qu’il ne se livre à l’une de ses habituelles diatribes protectionnistes.

« Mea culpa » de Trump sur sa sortie concernant l’Afrique

Donald Trump a également prié le dirigeant rwandais Paul Kagame, président de l’Union Africaine, de transmettre « ses sentiments chaleureux » aux chefs d’Etat du continent, qui s’étaient récemment insurgés contre des propos « blessants » attribués au président américain.

L’UA, qui se réunit en sommet les 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, avait condamné mi-janvier les remarques « blessantes » de Donald Trump à l’encontre de plusieurs nations africaines qualifiées de « pays de merde » dans des propos rapportés par des médias. « Je sais que vous (ndlr l’Union africaine) vous réunissez bientôt, et je vous prie de transmettre mes sentiments chaleureux aux dirigeants africains », a dit le président américain après une rencontre avec son homologue rwandais au Forum économique mondial de Davos (Suisse).

« Je ne suis pas raciste »

Couvrant son interlocuteur de propos élogieux, Donald Trump a parlé d’une « excellente discussion », « absolument merveilleuse » avec le chef d’Etat africain qu’il a eu le « grand honneur » de rencontrer dans la station de ski huppée. M. Kagame a lui jugé que l’entretien avait été « bon », ajoutant que les deux hommes avaient parlé d’économie et d’échanges commerciaux. Le président américain n’a pas répondu à des questions criées depuis la salle pour savoir s’ils avaient évoquées les propos sur les « pays de merde ».

Donald Trump avait dans un premier temps réagi, comme souvent, via Twitter, avec une formule alambiquée: « Le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés ». « Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée », a ensuite déclaré le président américain à des journalistes?