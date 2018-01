Carrefour: un plan d’action attendu pour le 19 février

Ce midi les ministres régionaux de l’Emploi rencontraient les trois organismes publics de l’emploi et de la formation. Ces derniers sont désormais chargés de définir un plan d’action pour le reclassement des employés de Carrefour concernés par les licenciements.

Les organismes publics de l’emploi et de la formation des trois Régions du pays ont été chargés vendredi par les ministres régionaux compétents de se mettre immédiatement au travail pour leur soumettre d’ici le 19 février un plan d’action global. Celui devra permettre d’activer dès que nécessaire des mesures d’accompagnement pour le reclassement des travailleurs de Carrefour. Ce plan visera en particulier ceux qui, in fine, seront concernés par une perte d’emploi que la direction a chiffré, avant négociation, à 1.233.

Le mandat a été accordé aux directions de ces organismes – Actiris, le Forem, le VDAB et Bruxelles Formation – vendredi midi, lors d’une réunion dite « d’urgence » entre les trois ministres régionaux de l’Emploi et de la Formation. Didier Gosuin (Bruxelles), Pierre-Yves Jeholet (Wallonie), et Philippe Muyters, se sont vus au cabinet du premier cité, à Bruxelles. L’objectif était de fixer à brève échéance un plan d’urgence social et faire travailler ensemble les organismes de l’emploi et de la formation dépendant d’eux.

« Mettre Carrefour devant ses responsabilités »

A l’issue de la réunion, les trois ministres ont insisté sur leur volonté de permettre un reclassement aussi rapide des personnes touchées par le plan annoncé par la multinationale. Dans ce contexte, il sera demandé à Carrefour d’établir une liste des compétences de chaque personne qui perdra son travail afin de l’accompagner le mieux possible vers un nouvel emploi. « Mais la première chose est de mettre Carrefour devant ses responsabilités pour limiter les pertes », a commenté Pierre-Yves Jeholet, rejoignant en cela des propos tenus, avant la réunion, par Didier Gosuin devant le parlement bruxellois.