Créez vous-même la tenue de communion de votre enfant

Comme les fêtes de fin d’année sont bel et bien passées, nous nous tournons maintenant vers d’autres événements à célébrer. La Saint-Valentin, ce n’est pas votre truc? Par contre, votre enfant attend avec impatience la célébration ce printemps de sa communion ou de sa fête laïque.

Même si le printemps semble encore loin, il vaut mieux vous y mettre dès maintenant si vous voulez que votre enfant vive ce beau jour revêtu d’une tenue originale et au prix tout à fait raisonnable. Qu’est-ce qu’il y a en effet de plus chouette qu’un ensemble que vous aurez créé de vos propres mains? Vous choisissez vous-même le tissu et le patron, ce qui vous permettra aussi d’être certaine que la petite voisine ne portera pas la même chose. Les tendances attendues sont les tissus aériens déclinés dans les roses pâles, les imprimés colorés et les accessoires amusants comme un diadème licorne, un sac coquillage ou des bretelles. Vous savez ce qu’il vous reste à faire!

Chez Veritas, à l’achat de 2 coupons de tissu le 3e est gratuit*!

*Action valable jusqu’au 8/02/2018 dans les magasins et dans l’e-boutique sur www.veritas.be

Voir les conditions en magasin