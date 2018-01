WRC – Rallye de Monte Carlo – Thierry Neuville perd toutes ses chances dès la première spéciale du « Monte »

Thierry Neuville a perdu toutes ses chances de remporter le rallye de Monte-Carlo, jeudi soir lors de la première spéciale de cette première manche du championnat du monde WRC. La Huyndai i20 du Saint-Vithois, vice-champion du monde en titre, a été contrainte de s’arrêter en cours de spéciale après 12,7 km, précise le site officiel de la compétition. Elle est ensuite repartie. Neuville a expliqué à l’issue de la spéciale: « J’ai été coincé dans un tas de neige. J’ai serré le frein à main, mais j’ai bloqué les quatre roues et j’ai glissé. Il n’y avait que quelques personnes autour, alors il a fallu du temps pour revenir sur la route. Ça fait partie du jeu. »

Le Belge a cédé pas moins de 4 minutes et 16 secondes à Sébastien Ogier (Ford Fiesta) le champion du monde, auteur du meilleur chrono dans cette première étape chronométrée, la plus longue du rallye (36,69 km), entre Thoard et Sisteron.

Une 2e spéciale figure au programme de jeudi soir enter Bayons et Bréziers (25,49 km). Elle s’élancera à 22h51.

Neuville avait signé le meilleur chrono du shakedown, mercredi.

