WRC – Rallye de Monte Carlo – Sébastien Ogier (Ford) leader après la 1e journée, Neuville 17e à plus de 4 minutes

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), quintuple champion du monde en titre, pointait en tête du Rallye Monte-Carlo à l’issue des deux premières spéciales, disputées jeudi soir lors de la première journée de la manche initiale du championnat du monde WRC. Thieery Neuville (Hyundai) n’est que 17e à 4:18.2. Auteur des deux temps scratch, il devançait le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) de 17.3 secondes et l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de 25.6 secondes.

Le 3e pilote officiel Hyundai, Thierry Neuville a perdu toute chance dès la première spéciale (36,69 km) entre Thoard et Sisteron. Il a concédé 4:16.8 après avoir quitté la route et terminé sa course dans un tas de neige.

Le vice-champion du monde en titre s’est repris dans la 2e spéciale Bayons-Bréziers (25,49 km). Il s’est classé 2e à 1.4 seconde d’Ogier.

Guillaume de Mévius (Peugeot 208 T16), associé à Louis Louka, a débuté sa première épreuve WRC. Il occupe la 20e place à 5:44.1, non sans avoir commis trois têtes à queue dans la première spéciale.

Kevin Abbring et Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) ont crevé dans la première spéciale ce qui leur a coûté 8 min 27 en changeant la roue, Tsjoen s’est brûlé la main. Ils figurent à la 28e place du classement à 10:01.7.

Le duo Amaury Molle-Renaud Herman (Peugeot 208) occupait le 36e rang à 14:59.3.

Six spéciales seront disputées vendredi. Le rally s’achève dimanche après-midi

Source: Belga