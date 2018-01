Le Premier ministre exprime son soutien aux travailleurs de Carrefour

Le gouvernement fédéral fera tout son possible pour soutenir au maximum les travailleurs de Carrefour et leurs familles, ont indiqué jeudi le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l’Emploi Kris Peeters, dans une première réaction au plan de restructuration annoncé par le groupe français.

MM. Michel et Peeters « sont en contact avec la direction de Carrefour » et rencontreront rapidement les syndicats, a indiqué un porte-parole du Premier ministre.

Les économies envisagées par l’entreprise de grande distribution devraient entraîner le départ de 1.233 travailleurs en Belgique. Un conseil d’entreprise extraordinaire est en cours au siège central à Evere.

La mesure concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes.

Trois hypermarchés (Westerlo, Brugge Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des market et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite. Les mesures annoncées ne concernent pas les 443 supermarchés et les 296 magasins Express.

