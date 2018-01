Jupiler Pro League – Le Club Bruges accentue son avance en tête après sa victoire contre Ostende

Le Club Bruges s’est imposé à domicile (3-2) face à Ostende ce jeudi en clôture de la vingt-troisième journée de Jupiler Pro League de football. Les Brugeois profitent de la défaite de Charleroi à Eupen (1-0) et du match nul d’Anderlecht à domicile face à Waasland-Beveren (2-2) pour prendre respectivement douze et treize points d’avance sur ses premiers poursuivants. Ostende reste treizième (25 points). Les « Gazelles » entamaient la rencontre pied au plancher et ouvraient la marque dès la 5e minute. Lancé en profondeur par Abdoulay Diaby, Hans Vanaken se présentait seul devant William Dutoit et trompait le gardien ostendais d’un tir placé. Quelques minutes plus tard, le probable futur Soulier d’or Ruud Vormer (8e) accentuait l’avance des siens d’un coup-franc placé parfaitement hors de portée du portier adverse. Les coups de boutoir brugeois se multipliaient mais Abdoulay Diaby (11e) sur le gardien, puis Hans Vanaken (17e) sur le poteau, manquaient l’occasion d’accroître l’avance des Brugeois. La seule éclaircie ostendaise en première mi-temps venait de Nicolas Lombaerts (37e) qui tentait une perçée dans la défense brugeoise avant de frapper au but et de se heurter à Vladimir Gabulov. Fernando Canesin pensait réduire la marque sur le rebond mais l’arbitre signalait une position de hors-jeu.

En seconde période, les Côtiers réduisaient rapidement le score par l’intermédiaire de Zinho Gano (49e), ancien de la maison brugeois, mais Abdoulay Diaby, dans tous les bons coups aujourd’hui, redonnait une avance de deux buts aux Brugeois deux minutes plus tard. En fin de rencontre, Joseph Akpala (90e) réduisait la marque de la tête mais ça ne suffisait pas pour être la première équipe à arracher un point au stade Jan Breydel.

Le Club Bruges continue de faire le plein de points à domicile avec une douzième victoire en autant de match.

Source: Belga