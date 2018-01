Brésil: « Maintenant je veux être candidat à la présidence », dit Lula après sa condamnation

Tweet on Twitter

« Maintenant je veux être candidat à la présidence », a déclaré mercredi l’ex-président brésilien Lula après avoir vu sa condamnation à la prison confirmée et même alourdie en appel par une cour de Porto Alegre. Le politicien de gauche a ainsi réitéré son intention de revenir au pouvoir, lors d’une manifestation de militants en sa faveur à Sao Paulo, en début de soirée. Luiz Inacio Lula da Silva avait déjà averti qu’il se battrait jusqu’au bout, et quelle que soit la décision des juges, pour être éligible à la prochaine élection d’octobre, dont il est le grand favori. « Lula est sur le banc des accusés, mais c’est le peuple brésilien qui a été condamné », a-t-il lancé mercredi soir, entouré de ses partisans. « Mandela a été en prison, mais il en est sorti pour devenir président de l’Afrique du Sud », a rappelé l’ancien ouvrier métallurgiste, dans un parallèle osé avec le prix Nobel de la paix sud-africain.

De nombreux recours étant encore possibles contre la condamnation, une inéligibilité de Lula pourrait ne pas être établie avant des mois de bataille juridique. Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des travailleurs (PT), fondé par Lula, a promis dans un communiqué vouloir « défendre la démocratie dans toutes les instances judiciaires et surtout dans la rue », qualifiant de « mascarade judiciaire » le procès en appel, qui a abouti à la reconnaissance de culpabilité de Lula dans l’affaire du triplex obtenu du groupe OAS en échange de marchés publics Petrobras.

source: Belga