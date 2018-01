Plan de restructuration de Carrefour : un nouveau carnage social, selon le Setca

«Pour le SETCa, c’est un nouveau carnage social», indique jeudi le syndicat socialiste après l’annonce par Carrefour Belgium de la suppression de 1.233 emplois au sein de l’entreprise de grande distribution.

«Nous sommes choqués par l’insolence de la direction et la froideur des infos reçues», ajoute le syndicat alors que le conseil d’entreprise extraordinaire au sujet de cette restructuration est toujours en cours au siège social à Evere.

Les économies envisagées chez Carrefour devraient entraîner le départ de 1.233 travailleurs, a annoncé jeudi après-midi Carrefour Belgium.

La mesure concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes. Les mesures annoncées ne concernent pas les 443 supermarchés et les 296 magasins Express.