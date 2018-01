La première péniche 100 % électrique sera utilisée à Anvers cet été

Surnommée « la Tesla des canaux », la première péniche 100 % électrique circulera dès cet été entre les ports d’Anvers, d’Amsterdam et de Rotterdam.

Construites par le fabricant néerlandais Port Liner en collaboration avec Omega Architects et surnommées « Tesla des canaux », les premières péniches électriques seront bientôt utilisées entre la Belgique et les Pays-Bas.

Départ en août en 2018

La phase de test commencera en août 2018 avec cinq péniches électriques de 52 m de long et 6,7 m de large qui transporteront chacune 24 conteneurs. Leurs batteries électriques leur donneront une autonomie de 15h. Dans un premier temps, les cinq barges porte-conteneurs électriques louées par GVT Logistics seront déployées entre le port de Budel aux Pays-Bas et celui-ci d’Anvers.

Bientôt 35h d’autonomie

D’ici la fin de l’année, l’entreprise livrera deux modèles plus grands qui mesureront 110 m de long sur un peu plus de 11 m de large. Ils pourront transporter 224 conteneurs sur quatre niveaux. Les batteries électriques sont stockées dans quatre conteneurs et confèrent au bateau une autonomie de 35 heures. Elles sont amovibles et interchangeables, ce qui permet au bateau de pouvoir repartir sans attendre une longe charge. Ces bateaux opéreront entre les ports d’Anvers, d’Amsterdam et de Rotterdam.

Des modèles autonomes

Ces péniches électriques ont été conçues pour naviguer de manière autonome, sans aucun membre d’équipage. Cependant, dans un premier temps, elles resteront dirigées de manière classique avec du personnel à bord.

D’ici la fin du deuxième trimestre 2019, onze bateaux seront opérationnels. Port Liner se dit capable de produire jusqu’à 500 péniches électriques par an et ambitionne de révolutionner le transport fluvial. Ce projet a été rendu réalisable grâce à un subside de 7 millions d’euros accordé par l’Union européenne et au financement des ports participants au projet.