Des hypermarchés Carrefour se mettent en grève

L’hypermarché Carrefour d’Evere, situé juste à côté du siège social de l’entreprise, vient de fermer ses portes jeudi vers 15h30, a constaté l’agence Belga sur place. Trois magasins ont déjà débrayé dans le Hainaut, a annoncé un peu plus tôt la CNE. Il s’agit des commerces de Haine St-Pierre, Soignies et Froyennes.

Ces actions font suite à l’annonce d’économies envisagées au sein de l’entreprise de grande distribution. Celles-ci devraient entraîner le départ de 1.233 travailleurs, a annoncé en début d’après-midi la direction de Carrefour Belgium. Un conseil d’entreprise extraordinaire est toujours en cours au siège central à Evere.

La mesure concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes. Trois hypermarchés (Westerlo, Bruges Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des market et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite. Les mesures annoncées ne concernent pas les 443 supermarchés ni les 296 magasins Express.