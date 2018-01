Les économies envisagées chez Carrefour devraient entraîner le départ de 1.233 travailleurs, annonce jeudi Carrefour Belgium dans un communiqué envoyé en néerlandais. Un conseil d’entreprise extraordinaire est en cours au siège central à Evere.

La mesure concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes. Trois hypermarchés (Westerlo, Brugge Saint-Croix et Haine-Saint-Pierre) deviendront des market et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite. Les mesures annoncées ne concernent pas les 443 supermarchés et les 296 magasins Express.

« Réduire les coûts »

«Le plan de sauvetage initié en 2010 et le plan de redressement de Carrefour Belgique ont porté leurs fruits. Pendant ce temps, le secteur de la distribution a fait face à de nouveaux défis», justifie l’entreprise de grande distribution. «Un plan de transformation est nécessaire pour réduire les coûts et investir significativement dans les secteurs créateurs de valeur tels que le développement numérique, les services, le bio, les produits frais et les marques Carrefour.»

«Ce plan pourrait avoir des conséquences potentielles sur l’emploi dans les hypermarchés et au siège», conclut Carrefour, annonçant les chiffres de 1.053 suppressions d’emploi dans les hypermarchés et 180 au siège.

30 nouveaux supermarchés

A l’inverse, Carrefour Belgium annonce l’ouverture de plus de 30 nouveaux supermarchés Market et Express dans le courant de l’année 2018, ainsi que la création de 70 points de retrait e-commerce.

La société prévoit également une expansion des heures d’ouverture «afin de mieux servir les clients».

Dans le cadre de son plan de transformation intitulé «Carrefour 2022», Carrefour France avait annoncé mardi la suppression de près d’un poste sur quatre dans l’Hexagone, son effectif total s’élevant à 10.500 salariés dans le pays. La convocation d’un conseil d’entreprise extraordinaire jeudi chez Carrefour Belgium avait suscité de grandes craintes du côté du personnel et des syndicats.

En Belgique, Carrefour emploie 11.500 personnes (8.500 équivalents temps plein) sans compter le personnel des magasins franchisés. Le nombre d’employés à temps partiel est supérieur aux temps pleins.