Un accord sur la transition du Brexit « d’ici à fin mars »

Le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, a estimé mercredi qu’un accord avec l’UE sur la période de transition après le retrait britannique de l’UE pouvait être conclu « d’ici à la fin du mois de mars ». « Je m’attends à ce que cela survienne d’ici à la fin du mois de mars », a-t-il déclaré au cours d’une audition devant les députés de la commission sur le retrait de l’UE au parlement britannique.

Cette période de transition doit commencer à la date officielle du Brexit, prévu pour le 29 mars 2019, et durer environ deux ans pour permettre au Royaume-Uni de s’adapter à de nouvelles règlementations et à sa nouvelle relation avec les 27.

Pendant cette transition, « nous reproduirons dans une très large mesure les règles du marché unique et de l’union douanière », a-t-il précisé, « du point de vue des entreprises, tout aura l’air identique ». Le Royaume-Uni continuera aussi à reconnaître la juridiction de la Cour européenne de Justice et participera au budget de l’UE, a-t-il rappelé.

Cette approche a été critiquée par certains élus conservateurs. « Pendant deux ans, nous serons un Etat vassal » de l’UE, a répliqué le député favorable au Brexit Jacob Rees-Mogg.

Mais le ministre du Brexit a souligné que cette période devait permettre au Royaume-Uni d’entamer des négociations avec des pays tiers pour conclure des accords commerciaux, ce qu’il ne peut envisager tant qu’il est membre de l’UE.

David Davis a aussi précisé que la nature de la future relation entre le Royaume-Uni et les 27 devrait « être décidée au début de la transition et non à la fin ». « Il serait inutile d’entamer une transition sans en connaître l’issue », a-t-il remarqué.

Il a enfin tenté de rassurer les citoyens européens installés outre-Manche, qui feront l’objet d’un traitement particulier quelle que soit l’issue des négociations avec les Européens.

source: Belga