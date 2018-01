Tour de San Juan – Ryan Mullen remporte le chrono, Filippo Ganna nouveau leader

Tweet on Twitter

L’Irlandais de 23 ans Ryan Mullen (Trek-Segafredo) a remporté mardi la troisième étape du Tour de San Juan (cat. 2.1), un chrono dans les rues de la ville de San Juan, en Argentine. Sur les 14,4 km du parcours, il a été plus rapide de 25 secondes que l’Italien Filippo Ganna (UAE-Team Emirates). Le Polonais Rafal Majka (Bora-hansgrohe) s’est classé 3e, à 30 secondes du vainqueur de l’étape. Le vétéran espagnol Oscar Sevilla, qui a fêté ses 42 ans la semaine dernière, s’est aussi glissé dans le top 5, à la 5e place, derrière Gregory Daniel (Trek-Segafredo).

Jelle Wallays, de Lotto Soudal, a livré le meilleur temps belge du jour, se classant 18e à 1:08 du vainqueur. Son coéquipier Tiesj Benoot, 3e lundi et leader de la formation belge, a quant à lui crevé à 5 km du finish, terminant 24e du contre-la-montre à 1:17.

Ganna (UAE-Team Emirates) est le nouveau leader de la course. Le coureur de 21 ans était en 2016 le lauréat de Paris-Roubaix chez les espoirs, ainsi que champion du monde sur piste en poursuite, également chez les espoirs. Il a une marge de 5 secondes sur le Polonais Majka. Tiesj Benoot est 13e à 50 secondes.

Source: Belga