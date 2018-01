Mark E Smith, chanteur et fondateur du groupe postpunk The Fall, est décédé

Le chanteur et fondateur du groupe britannique postpunk The Fall, Mark E Smith, est décédé à l’âge de 60 ans, a annoncé mercredi Skynews citant le manager du groupe Pam Vander. Le chanteur est décédé mercredi matin à son domicile.

The Fall avait été fondé en 1976 à Manchester et a publié de nombreux albums, en dépit de multiples changements de membres en son sein. Son influence a été reconnue, ou à tout le moins ressentie, chez des groupes tels que Pavement, Sonic Youth et plusieurs formations de la scène dance-punk new-yorkaise qui s’est révélée au début de ce siècle.

Source: Belga