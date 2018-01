Les Belges à l’étranger – Arsenal élimine Chelsea et rejoint Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Arsenal s’est imposé à domicile (2-1) face à Chelsea mercredi en demi-finale retour de la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise de football. Les Gunners, après le match nul de l’aller (0-0), rejoignent ainsi Manchester City en finale. Eden Hazard (7e) avait pourtant lancé parfaitement Chelsea en début de match en donnant l’avance à son équipe. Un but contre son camp d’Antonio Rudiger (12e) puis une réalisation du Suisse Granit Xhaka, futur adversaire des Diables Rouges en Ligue des Nations, ouvraient toutefois la voie de la finale et de Wembley aux hommes d’Arsène Wenger. Arsenal et Manchester City s’affronteront pour le trophée le dimanche 25 février.

FRANCE

En Coupe de France, Lyon a rejoint les huitièmes de finale au dépens de Monaco après sa victoire en Principauté sur le score de 2-3. Stevan Jovetic (13e) a ouvert la marque pour les Monégasques avant que Bertrand Traore (21e), Djibril Sidibe contre son camp (25e) et Mariano Diaz (55e) ne donnent une large avance aux Lyonnais. Après la montée au jeu de Youri Tielemans à la 63e, Rony Lopes a réduit la marque pour Monaco (71e).

ITALIE

En Serie A, l’AS Rome de Radja Nainggolan a obtenu le point du match nul (1-1) lors du match de récupération de la troisième journée sur la pelouse de la Sampdoria de Dennis Praet, sorti à la 80e. Fabio Quagliarella a permis aux Génois de prendre l’avance juste avant la mi-temps sur penalty (45e+2) avant qu’Edin Dzeko, annoncé avec insistance du côté de Chelsea, n’égalise en fin de match pour les Romains (90e+1). Au classement, l’AS Rome reste cinquième (41 points) tandis que la Sampdoria est sixième (34 points).

PAYS-BAS

En Eredivisie, Utrecht, où Cyriel Dessers est monté au jeu à la 63e, a partagé l’enjeu à domicile face à Feyenoord (1-1) lors de la dix-neuvième journée de championnat. Sam Larsson (23e) a permis à Feyenoord de compter un but d’avance avant que Gyrano Kerk (41e) ne rétablisse l’égalité. Feyenoord est cinquième (33 point), Utrecht sixième (30 points).

Source: Belga