L’AS Eupen engage un international congolais

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le milieu de terrain international congolais du Gazelec Ajaccio (D2 française) Rémi Mulumba a signé un contrat avec l’AS Eupen jusqu’en 2019, a annoncé mardi le club germanophone de la Jupiler Pro League de football. Il a déjà participé à un entraînement avec ses nouveaux équipiers, mais n’est pas qualifié pour le match de mercredi soir (20h30) contre Charleroi. Mulumba, 25 ans, qui a été Bleuet en catégories jeunes, a ensuite résolument opté pour les « Léopards », dont il a défendu 12 fois les couleurs depuis 2015

Il a joué 12 matches pour Ajaccio en Ligue 2 cette saison, mais n’a plus été aligné depuis le 12 décembre. Il avait auparavant évolué à Amiens, Lorient (deux fois), Dijon et Auxerre. Il a 17 matches de Ligue 1 à son compteur.

Il portera le numéro 6 au Kehrweg.

« À 25 ans, Rémi Mulumba nous arrive avec dans ses bagages une solide expérience en Ligue 1 et en Ligue 2 qu’il pourra mettre avantageusement en pratique chez nous », a commenté le directeur général de l’AS Eupen Christoph Henkel sur le site internet du club.

Source: Belga