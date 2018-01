Jupiler Pro League – Eupen bat Charleroi et abandonne la lanterne rouge à Malines

Eupen s’est imposé à domicile face à Charleroi (1-0) lors de la vingt-troisième journée de Jupiler Pro League grâce à un but de Francis N’Ganga contre son camp juste avant la pause. Grâce à cette victoire, les germanophones abandonnent la lanterne rouge. Ils comptent désormais un point d’avance sur Malines. Sur un centre de Mamadou Kone dans le rectangle, Eric Ocansey pressait Francis N’Ganga et le forcait à pousser la balle au fond de ses propres filets (44e). Cette réalisation était suffisante pour offrir les trois points aux troupes de Claude Makelele. Eupen (19 points) prend un point d’avance sur Malines en bas de classement. Charleroi (45 points), de son côté, perd du terrain sur le Club Bruges (54 points) qui joue demain à domicile contre Ostende à 20h30 et voit revenir Anderlecht à un point.

Les Anderlechtois, en effet, ont été contraints au match nul à domicile face à Waasland-Beveren (2-2). Opoku Ampomah avait mis les Waaslandiens aux commandes (11e) en début de rencontre avant que Lukasz Teodorczyk (40e), à la réception d’un coup franc d’Adrien Trebel repoussé par Davy Roef, n’égalise avant la pause. En seconde période, Waasland-Beveren héritait d’un penalty après une faute commise par Olivier Deschacht sur Aleksandar Boljevic. Isaac Kiese Thelin, prêté par Anderlecht, ne se faisait pas prier et trompait Matz Sels (81e). Deux minutes plus tard, Kenny Saief rétablissait toutefois l’égalité. En toute fin de match, Anderlecht héritait à son tour d’un penalty pour une faute sur Adrien Trebel mais Kenny Saief buttait sur Davy Roef. Anderlecht (44 points) reste troisième tandis que Waasland-Beveren grimpe à la huitième place (29 points).

Dans la lutte pour le Top 6, l’Antwerp et La Gantoise se sont quittés sur un partage (1-1). Roman Yaremchuk (34e) a ouvert le score de la tête pour les Buffalos avant que Stallone Limbombe (45e+1) n’égalise d’une frappe puissante dans le rectangle juste avant la mi-temps. La Gantoise, quatrième avec 36 points, reste devant son adversaire du jour qui compte le même nombre d’unités.

Enfin, Genk l’a emporté sur le terrain de Lokeren (1-2) grâce à des buts de Joseph Aidoo (56e) et de Dante Vanzeir (67e). Ari Skulason a réduit la marque pour les visités, en fin de match, sur penalty (88e). Les Limbourgeois (30 points) remontent à la septième place, à deux points de Saint-Trond qu’ils affrontent samedi (20h30). Lokeren (24 points) est quatorzième.

Source: Belga