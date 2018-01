Euromillions Basket League – Le Brussels s’impose à Liège et enchaîne un deuxième succès de rang

Le Brussels a décroché un deuxième succès de rang en l’emportant 89-93 sur le parquet de Liège mercredi soir en match avancé de la 17e journée de l’Euromillions League. Avec 6 joueurs à plus de dix points, c’est le collectif bruxellois qui a fait la différence. Dans un premier quart-temps très offensif, le Brussels prenait les devants après les dix premières minutes : 26-27. Orphelins de Tyler Larson, en route vers l’Italie, les Liégeois se reposaient sur leur défense dans le deuxième quart-temps pour mener 47-44 au repos.

Après la pause, les deux équipes se rendaient coup pour coup et il fallait attendre les dix dernières minutes pour voir les Bruxellois reprendre les commandes de la partie et ne plus les lâcher. Avec 30 points marqués dans le dernier quart-temps, le Brussels s’imposait 89-93 et enchaîne ainsi un deuxième succès de rang, une première cette saison.

Le Brussels est 8e avec 20 points juste derrière Liège 7e (31) et à égalité de points avec Willebroek 9e (20) qui compte toutefois un match de moins. Les hommes de Laurent Monier auront l’occasion de conforter sa position en cas de victoire samedi à Willebroek en match de retard de la 2e journée.

Source: Belga