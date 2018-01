Euroligue basket (d) – Défaite douloureuse de Castors Braine 80-66 chez les Polonaises de Polkowice

Castors Braine a concédé une défaite importante mercredi soir lors de la 13e journée de l’Euroligue de basket féminin. Les championnes de Belgique ont été dominées 80-66 chez les Polonaises du CCC Polkowice, club qui occupait la dernière place du groupe A. A la suite de cette 3e défaite consécutive, les Brainoises se retrouvent 8e et dernière du groupe avec le même nombre de points (16) que leurs adversaires du jour. Les Belges, qui ont perdu 10 de leurs 13 rencontres européennes, voient s’éloigner la 6e place qui permet de poursuivre sa saison en Eurocoupe.

Dès la première période, les choses étaient mal embarquées pour nos représentantes menées 22-10 après 10 minutes et 49-30 à la pause.

La Lettone Anete Steinberga (20 pts, 5 rbs, 4 ass) et Emmanuella Mayombo (17 pts, 6 rbs, 4 ass, 4 steals) se sont montrées les meilleures visiteuses. Polkowice, qui a changé de coach, a pu compter sur l’Israélienne Clark (28 pts, 7 rbs) et l’Anglaise Fagbenle (22 pts, 10 rbs).

Castors Braine accueille l’USK Prague, 4e au classement, le mercredi 31 janvier au Spiroudôme (20h30) lors de la 14e et dernière journée.

Source: Belga