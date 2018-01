Coupe d’Europe FIBA (m) – Mons-Hainaut s’incline 62-67 face à Keravnos lors de la 4e journée du second tour

Dominé largement à Chypre (89-72) lors de son premier match du second tour de la Coupe d’Europe FIBA de basket, Mons-Hainaut avait l’occasion de prendre sa revanche, mercredi soir, lors de la 4e journée du groupe L. Il n’en a rien été. Les Hennuyers se sont inclinés 62-67 face à Keravnos (29-39 au repos). Aucun Renard n’a marqué plus de 12 points. L’Américain Matthew Tiby y a ajouté 13 rebonds. Xavier-Robert François a lui marqué 11 points et réussi 10 rebonds. Mons-Hainaut, qui n’a tourné qu’à 34,7 % de réussite aux tirs, reste 4e et dernier du groupe avec une victoire et trois défaites.

Dans l’autre match du groupe, Groningue a battu les Roumains de Cluj 92-72. Les Néerlandais sont leaders avec 7 points devant Cluj et Keravnos (6) et Mons-Hainaut (5).

Les deux premiers de chacun des 4 groupes du second tour seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

Mercredi prochain, 31 janvier, Mons-Hainaut jouera 5e match à Cluj avant un ultime déplacement à Groningue le 6 février.

Source: Belga