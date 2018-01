Tweet on Twitter

Les images sont impressionnantes. En Chine, 1.500 ouvriers ont travaillé ensemble pendant 8h30 pour créer la jonction entre trois grandes lignes de chemin de fer.

8h30 de travaux, c’est le temps qu’il a fallu à 1.500 ouvriers chinois pour terminer un important chantier ferroviaire. Avec l’aide de 23 grues et de sept trains, ils ont relié trois grandes lignes de chemin de fer à Longyan, dans la province de Fujian, dans le sud de la Chine, en un temps record.

Les travaux ont commencé le 19 janvier à 18h30 et se sont terminés le 20 janvier vers 3h du matin. Durant ce laps de temps, ils ont créé une nouvelle jonction reliant trois grandes voies ferrées. Ils ont posé les rails et ont également installé les feux de signalisation, ainsi que tous les équipements pour l’alimentation et pour la surveillance du trafic.

Un drone a survolé le chantier et a ramené des images impressionnantes de ces 1.500 ouvriers parfaitement coordonnés et organisés pour exécuter ces travaux en moins de 9h.