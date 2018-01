Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mohamed Lamouri est un musicien algérien arrivé en France il y a 15 ans. Après avoir enchanté les voyageurs du métro parisien, il s’apprête à sortir son premier disque.

Mohamed Lamouri est bien connu des voyageurs de la ligne 2 du métro parisien. Depuis près de dix ans, avec son vieux synthé sur l’épaule, ce musicien malvoyant émeut et émerveille les passagers en s’appropriant et reprenant des tubes planétaires en arabe. Repris par Mohamed, « Billie Jean » de Michael Jackson et « Hotel California » des Eagles se découvrent sous un autre jour.

Les contrôleurs le laissent jouer



Rapidement, plusieurs personnes sont tombées sous le charme de la musique de Mohamed Lamouri et lui ont proposé de sortir du métro pour se produire sur scène. Malgré son côté réservé, cela ne l’a jamais effrayé. Lorsqu’il a quitté la ville algérienne de Tlemcen en 2003, c’était d’ailleurs pour se produire dans un festival de musique arabo-andalouse à La Rochelle. Quelques années plus tard, ses prestations dans le métro lui ont valu de jouer sur des petites scènes parisiennes.

Aujourd’hui, même si ces apparitions se font de plus en plus rares, Mohamed continue à se produire dans le métro où les contrôleurs le laissent jouer dans les rames, même si c’est normalement interdit. « Je préfère les soirées de week-end, quand il y a plein de monde. J’aime bien les gens bourrés, ils sont motivés, parfois ils dansent », a confié le musicien à Télérama.

Du métro au studio

La carrière de Mohamed Lamouri va prochainement franchir un cap. Le 31 janvier prochain, il sortira son premier disque. « Chanteur de Paris » est un 45 tours, également disponible en mp3, comprenant deux morceaux : une reprise de son idole Cheb Hasni en face A et une de ses composition en face B. Quinze ans après son arrivée en France, le rêve du musicien algérien est en passe de devenir réalité. Il espère arrêter de jouer dans le métro et gagner sa vie grâce aux concerts et à la vente de ses disques.