Le Canada veut sauver ses baleines

La pêche au crabe dans le Golfe Saint-Laurent va être sérieusement encadrée pour protéger les baleines noires, également appelée baleine franche, espèce menacée et décimée par le trafic maritime et les équipements de pêche, a annoncé le gouvernement canadien.

La réduction de la quantité de cordage autorisée sur l’eau, un marquage plus précis des bouées et cordages, ou la déclaration obligatoire de la perte de tout équipement de pêche sont les principales mesures prises pour réduire la mortalité des baleines noires tout en responsabilisant les pêcheurs.

Ces mesures « contribueront à réduire l’enchevêtrement » des baleines noires dans les filets, cordages et casiers de pêche et à « mieux comprendre les interactions entre les baleines et les engins de pêche », a indiqué le gouvernement.

Depuis juin, douze baleines noires sont mortes dans le Golfe du Saint-Laurent (est), qui abrite près du quart des 458 derniers représentants de ce cétacé, parmi « les plus menacés au monde », avait souligné en octobre le rapport du Réseau canadien pour la santé de la faune.

L’activité humaine est la principale cause de mortalité de cette espèce menacée, avait indiqué les scientifiques à l’issue des autopsies réalisées sur les carcasses échouées.

Le gouvernement canadien devrait dévoiler de nouvelles mesures « très agressives » pour protéger les cétacés au moment où la saison de pêche au crabe des neiges s’ouvrira au début du printemps, a averti Dominique Leblanc, ministre des Pêches lors d’une conférence de presse.

Le Japon poursuit la chasse

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a réitéré la volonté de son pays de poursuivre sa très controversée chasse à la baleine dite « scientifique » dans l’Antarctique et de reprendre à terme la pêche commerciale, tandis que l’Agence de la pêche envisage de moderniser son principal navire baleinier.

M. Abe a confirmé, comme il le fait depuis plusieurs années, l’intention de son gouvernement d’agir en faveur d’une reprise à terme de la pêche commerciale à la baleine.

« Nous allons saisir toutes les opportunités pouvant mener à une reprise de la chasse commerciale à la baleine, y compris celles qui pourront se présenter lors de la réunion en septembre de la Commission baleinière internationale », a-t-il déclaré devant le Parlement en réponse à une question sur la politique du pays dans ce domaine.

Il s’est dit favorable à une poursuite de l’usage traditionnel par le Japon de la viande, de la graisse et des fanons de baleines « de manière respectueuse de l’environnement sur la base de données scientifiques, comme pour toute autre ressource marine ».