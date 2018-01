Plus de fumeurs chez les travailleurs que dans le reste de la population

Trente-quatre pour cent des travailleurs belges fumaient en 2017 alors que la moyenne nationale est de 20%, ressort-il mercredi d’une étude du service externe de prévention et de protection au travail Mensura. Les secteurs du bâtiment et de l’horeca sont les plus touchés (42%).

Malgré un taux de fumeur toujours plus important que dans le reste de la population, le tabagisme chez les travailleurs est en baisse sur les dix dernières années. Il est passé de 39% en 2008 à 34% en 2017 pour une moyenne nationale de 20%. La diminution la plus marquée concerne les 45-54 ans et les moins de 35 ans.

Le nombre de fumeurs diminue avec l’âge

Variable intéressante, le taux de travailleurs fumeurs a tendance à diminuer avec l’âge, puisqu’il varie de 39% pour les moins de 35 ans à 27% chez les 55+. Les hommes (38%) représentent une part plus importante que les femmes (26%). C’est dans les secteurs du bâtiment et de l’horeca qu’on compte le plus de fumeurs, tandis que les soins de santé et la chimie affichent le taux le plus bas. La plus forte baisse sur les dix dernières années s’observe dans le secteur de la chimie et celui de l’horeca. A l’inverse, le secteur des services a connu une augmentation de 3% entre 2015 et 2017.