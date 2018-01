La Belgique hérite de la Suisse et de l’Islande pour la Ligue des Nations

Tweet on Twitter

La Belgique a été versée avec la Suisse et l’Islande dans le groupe 2 de la Ligue des Nations, la nouvelle compétition organisée par l’UEFA, dont le tirage au sort a été effectué mercredi.

Les Diables Rouges connaissent maintenant leurs adversaires pour la phase de groupes de la première édition de la Ligue des Nations. Ils affronteront la Suisse et l’Islande entre septembre et novembre 2018. Pour rappel, les douze équipes de la Ligue A ont été réparties en quatre groupes de trois. Le vainqueur de chaque groupe jouera la phase finale de la Ligue des Nations, sous forme de ‘final four’ (demi-finales, match pour la troisième place et finale), en juin 2019.

Quatre places pour l’Euro 2020

Le pays organisateur sera désigné en décembre 2018 parmi les équipes qualifiées pour cette phase finale. Les quatre équipes qui terminent à la dernière place de leur groupe seront reléguées dans la ligue inférieure pour l’édition 2020. Leurs places seront prises par les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue B. La Ligue des Nations met également en jeu quatre places pour l’Euro 2020. A l’issue des qualifications à l’Euro, pour chaque ligue, les quatre premières équipes qui ne seront pas qualifiées pour la phase finale du championnat participeront aux barrages, en mars 2020. Une place par ligue sera à prendre pour la phase finale.