Vols de Range Rover sur les parkings de l’aéroport de Charleroi: 3 personnes arrêtées

Depuis le mois de novembre 2017, 14 vols de véhicules ont été enregistrés sur les parkings bordant l’aéroport de Charleroi, ou Brussels South Charleroi Airport (BSCA). En rapport avec ces faits répétés, trois individus ont été interpellés dimanche dernier et placés sous mandat d’arrêt, a-t-on appris mardi. Ils ciblaient particulièrement les Range Rover, qu’ils parvenaient à dérober en moins de trois minutes. Selon les forces de l’ordre, les auteurs arrivaient à bord d’un véhicule et utilisaient un tournevis pour déboîter la fenêtre de la voiture convoitée, côté conducteur. Munis d’une clé spéciale, ils parvenaient ensuite à faire démarrer celle-ci. L’un d’eux prenait place à bord et le convoi repartait en direction de l’Allemagne, où sont domiciliés les trois suspects.

Depuis le mois de novembre, 14 vols de ce type ont été enregistrés, ce qui a conduit le parquet de Charleroi à mettre l’affaire à l’instruction.

Des techniques spéciales d’enquête ont été utilisées par la police fédérale qui a pu identifier trois suspects. Ces derniers ont été interceptés à Gosselies dimanche dernier. Déférés ce mardi devant le juge d’instruction, les trois individus ont été placés sous mandat d’arrêt pour association de malfaiteurs et vols avec fausse clé. Ils comparaîtront jeudi devant la chambre du conseil de Charleroi.

Source: Belga