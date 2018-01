Tour de San Juan – Tiesj Benoot passe tout près de la victoire dans la 2e étape

Roman Villalobos (Canel’s-Specialized) a remporté lundi en Argentine la deuxième étape du Tour de San Juan (cat. 2.1), qui connait actuellement sa 36e édition. Au bout de 149,9km de course, avec départ et arrivée à Peri Lago Punta Negra, le coureur de 27 ans, du Costa Rica, s’est montré le plus rapide dans un sprint à trois dans lequel il a battu l’Argentin Ricardo Escuela et notre compatriote Tiesj Benoot, de Lotto Soudal. C’est Tiesj Benoot qui avait donné le signal de l’attaque, à trois kilomètres de l’arrivée, en montée. Deux coureurs avaient alors pris, avec lui, les devants, les trois compères parvenant de justesse à garder le peloton derrière eux. Au finish, Benoot, 23 ans, s’est montré le moins rapide du trio.

Roman Villalobos décroche grâce à sa victoire de lundi le maillot de leader de la course, qui était jusque là sur les épaules du Colombien Fernando Gaviria, vainqueur de l’étape d’ouverture dimanche. Au général, il affiche 4 secondes d’avance sur Escuela et 6 sur Benoot.

Source: Belga