Roger Vanden Stock fait citoyen d’honneur de la commune d’Anderlecht

Roger Vanden Stock et Jeanine Burny, présidente de la fondation Maurice Carême, ont été faits citoyens d’honneur d’Anderlecht mardi. Ils sont ainsi récompensés pour leur contribution à l’image de la commune en Belgique et dans le monde. Roger Vanden Stock a succédé à son père à la tête du Sporting d’Anderlecht en 1996. Son palmarès en tant que président du club le plus titré de Belgique est riche de dix titres de champion, une Coupe et neuf Supercoupes. « Cette reconnaissance ne me fait pas seulement plaisir, elle me rend fier », a-t-il commenté.

Celui qui a aussi été vice-président de l’Union belge et président de la Pro League passera le relais à Marc Coucke dans quelques semaines. Il deviendra alors président d’honneur du club bruxellois. « Je n’ai aucun regret. Que signifie cette séparation? Pas grand-chose, car je n’abandonnerai jamais Anderlecht, je resterai supporter pour toujours. Si le nouveau président a besoin d’un conseil, je l’aiderai avec plaisir. »

A 75 ans, Roger Vanden Stock compte bien profiter de la vie, « sans devoir (se) préoccuper du football pour réserver des vacances, par exemple ». « Pour le reste, il n’y aura pas beaucoup de changement. »

Jeanine Burny préside elle la fondation Maurice Carême, qui est située non loin du Parc Astrid. Elle a été la secrétaire et muse du poète, qui est décédé en 1978. Via l’institution, elle aura fait connaître l’oeuvre du Wavrien d’origine – riche de plus de 2.800 textes et mise en musique par quelque 340 musiciens – aux quatre coins du monde.

Source: Belga