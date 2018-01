« Nous voulons garder Dendoncker et Trebel pour mettre la pression sur Bruges », confie Vanden Stock

Roger Vanden Stock a été intronisé mardi citoyen d’honneur de la commune d’Anderlecht. « Nous devons conserver tous les joueurs afin d’encore mettre la pression sur Bruges », a expliqué, en marge de la cérémonie, le président des Mauve et Blanc en référence aux rumeurs concernant les départs de Leander Dendoncker et Adrien Trebel. « Dendoncker m’inquiète le plus, mais nous ferons tout pour le garder », a confié Vanden Stock. « Anderlecht veut rester Anderlecht et je suis sûr que le nouveau président veut aussi cela. Nous devons conserver tous les joueurs afin d’encore mettre la pression sur Bruges. »

Le club est actuellement dans une impasse avec l’arrivée d’un nouveau président, Marc Coucke, prévue le 1er mars. L’argent semble dès lors manquer pour recruter des renforts, comme l’attaquant demandé par Hein Vanhaezebrouck.

« C’est un mercato difficile, car tu dois y réfléchir à deux fois avant de prendre une décision », a déclaré Vanden Stock, qui deviendra président d’honneur une fois qu’il aura passé le relais à Coucke. « J’espère qu’il y aura des renforts avant la fin du mois. Mais il y a aussi des jeunes qui frappent à la porte et c’est bien de leur donner une chance. »

